ЕС привлечет 54 международных советника для расследования военных преступлений в Украине 20 апреля, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Буча, разрушенная войсками РФ (Фото:Oleksandr Ratushniak)

Консультативная миссия Европейского Союза ( КМЕС) в Украине дополнительно привлечет 54 международных советника для расследования военных преступлений российских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА" по результатам встречи начальника Львовской ОВА Максима Козицкого и главы КМЕС в Украине Антти Хартикайнена.

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"Неделю назад для нас приняли новый мандат нашей миссии, в рамках которого мы планируем привлекать дополнительных международных 54 советников, которые будут помогать нам в этих вопросах. ( работа по расследованию военных преступлений в Украине. — ред.)», — отметил Хартикайнен.

По его словам, миссия планирует активизировать деятельность, начиная со Львова, а также рассматривает вопросы возвращения в Киев. Остается актуальной и тема диалога по вопросам общественной безопасности, то есть взаимодействие между правоохранительными органами, гражданами и областной, местными администрациями, отметил глава КМЕС.

Консультативная миссия ЕС в Украине была создана в декабре 2014 года. Тогда в Украину прибыли международные эксперты, готовые предоставлять консультации, в частности, по вопросам безопасности, деятельности полиции, органов судопроизводства, прокуратуры, а также противодействия коррупции и обеспечения прав человека.

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