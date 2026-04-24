Воруженные силы США разрабатывают новые планы поражения иранского военного потенциала в Ормузском проливе на случай, если действующий режим прекращения огня с Ираном будет сорван, сообщает CNN .

По информации источников издания, разработанные варианты предусматривают удары с особым акцентом на «динамическое целеуказание» по иранским силам и средствам вокруг Ормузского пролива, южной части Аравийского залива и Оманского залива.

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В материале говорится, что потенциальными целями являются малые быстроходные ударные катера, минные заградители и другие асимметричные средства, которые Тегеран использовал для блокирования ключевых водных путей.

CNN отмечает, что эти планы являются изменением стратегии по сравнению с предыдущими бомбардировками, которые были сосредоточены на объектах в глубине территории Ирана. Новая кампания предусматривает более концентрированные удары вокруг стратегических морских путей.

Военные планировщики также рассматривают возможность нанесения ударов по объектам двойного назначения, инфраструктуре, а также по отдельным иранским военным руководителям, которые, по мнению американских чиновников, срывают переговоры. Среди них — главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ахмад Вахиди.

Военные удары непосредственно в районе пролива сами по себе вряд ли сразу приведут к восстановлению судоходства этим водным путём, сообщили CNN несколько источников, в том числе ведущий брокер по морским перевозкам.

«Если вы не сможете однозначно доказать, что 100% военного потенциала Ирана уничтожено, или не будете иметь почти полной уверенности, что США способны нивелировать риски собственными силами, всё сведётся к тому, насколько [Трамп] готов пойти на риск и начать проведение судов через пролив», — сообщил один из источников, осведомлённых с военным планированием.

В настоящее время Военно-морские силы США имеют 19 кораблей на Ближнем Востоке, в том числе два авианосца и семь кораблей в Индийском океане.

21 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня и перемирие с Ираном до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании. В то же время он приказал вооруженным силам США продолжать блокаду портов Ирана и «оставаться готовыми и способными к действиям».