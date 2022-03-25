Российские военные обещали Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину за две недели — Нуланд 25 марта, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Виктория Нуланд (Фото:Susan Walsh/Pool via REUTERS)

Руководство российской армии обещало диктатору Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину за две недели.



Об этом заявила заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд во время специальной онлайн-встречи Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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«Когда мы впервые узнали о военных планах Путина относительно этой войны — а это было еще осенью — его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев за пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели», — сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что именно благодаря мужеству украинского народа, эти планы не были реализованы.

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«Именно из-за того, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву, этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении. Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом. Вы боретесь за всех нас. Вы сражаетесь за весь свободный мир. Решается судьба будущего демократии, сможет ли автократия сменить силой правопорядок и навязать свою волю кому-либо из нас», — отметила замгоссекретаря США.