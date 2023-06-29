Страны ЕС не исключают отправку в Украину военных миссий — FT

29 июня, 16:04
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Страны ЕС не исключают отправку в Украину военных миссий (Фото:Генштаб ВСУ)

Страны ЕС не исключают отправку в Украину военных миссий (Фото:Генштаб ВСУ)

Страны Европейского союза в рамках будущих гарантий безопасности допускают возможность отправки военных миссий ЕС в Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимного собеседника, информированного о дискуссиях.

По его словам, это возможно при наличии соответствующих условий и согласования всеми членами блока.

ЕС также обязуются расширить инициативу по обучению украинских военных.

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Кроме того лидеры возьмут на себя обязательства продолжать финансировать поставки оружия Киеву через Европейский фонд мира.

До этого газета Financial TImes сообщала, что ЕС планирует предложить Украине договоренности по безопасности, для того чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.

Инициативу возглавили Франция и Германия вместе с Великобританией и США.

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Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Евросоюз Военная миссия Война России против Украины

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