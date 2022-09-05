Военные летчики Британии выполнили более 1000 миссий для помощи Украине 5 сентября, 14:53 Королевские Воздушные силы уже выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь Украине (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Королевские Воздушные силы налетали более 8000 часов и выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь Украине.

Об этом сообщил начальник штаба авиации Соединенного королевства Майк Вигстон, которого цитирует Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечено, что аэромобильные силы Королевских Воздушных сил ВС Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии доставили, в том числе более 1,9 млн патронов, 25 000 комплектов бронежилетов, 86 000 шлемов и 5 500 единиц противотанкового оружия.

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Британские военные летчики также перевезли и присоединились к подготовке 4500 военнослужащих ВСУ в Британии, предоставив им передовые навыки и опыт защиты своей страны от российской агрессии.



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