Военные летчики Британии выполнили более 1000 миссий для помощи Украине

5 сентября, 14:53
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Королевские Воздушные силы уже выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь Украине (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Королевские Воздушные силы уже выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь Украине (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Королевские Воздушные силы налетали более 8000 часов и выполнили более 1000 миссий, доставляя гуманитарную и военную помощь Украине.

Об этом сообщил начальник штаба авиации Соединенного королевства Майк Вигстон, которого цитирует Генштаб ВСУ в Facebook.

Отмечено, что аэромобильные силы Королевских Воздушных сил ВС Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии доставили, в том числе более 1,9 млн патронов, 25 000 комплектов бронежилетов, 86 000 шлемов и 5 500 единиц противотанкового оружия.

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Британские военные летчики также перевезли и присоединились к подготовке 4500 военнослужащих ВСУ в Британии, предоставив им передовые навыки и опыт защиты своей страны от российской агрессии.

https://www.facebook.com/watch/?v=532984998588607&ref=sharing
https://www.youtube.com/embed/7GHfHqNk43s
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Великобритания Помощь Военная помощь Гуманитарная помощь Война России против Украины

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