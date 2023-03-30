В Китае заявили о готовности к еще большему военному сотрудничеству с РФ, чтобы «защищать справедливость»

30 марта, 11:12
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Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexei Maishev/Kremlin via REUTERS)

Военные Китая готовы сотрудничать с российскими, чтобы усилить «стратегические коммуникации и координацию», заявило Минобороны КНР в четверг, 30 марта.

Об этом пишет Reuters.

Представитель ведомства Тан Кэфэй заявил, что страны будут вместе работать над «реализацией глобальных инициатив безопасности», углублять военное доверие и «защищать международную справедливость» и правосудие.

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Также Пекин и Москва продолжат организовывать совместные морское, воздушное патрулирование и учения.

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20−22 марта Си Цзиньпин находился с визитом в Москве, став первым лидером, который встретился с Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Они сделали ряд совместных заявлений и подписали два общих документа — о планах экономического сотрудничества и углублении партнерства.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Китай Военные учения Россия-Китай

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