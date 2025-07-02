Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV рассказал, что на недавней конференции НАТО обсуждалось то, что России не сможет противостоять ни одна армия, кроме украинской.

«Недавно состоялась и конференция НАТО, также был проведен ряд мероприятий, экспертных обсуждений. И там говорили прямо их военные уровня Генштаба, в частности Нидерландов, что ни одна другая армия просто физически не сможет противостоять России в такой войне, если россияне прямо сейчас откроют где-то второй фронт. Например, Сувалкский коридор, или где-то в районе Финляндии; Нарвы [в случае наступления] на Эстонию», — рассказал Кузан в эфире Radio NV.

Он отметил, что военные из других стран «морально не готовы» воевать таким образом, как научились воевать украинцы.

«Видим, что Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, выходят из этой Оттавской конвенции (то есть прислушались к советам от Украины, это наш опыт), и понимают, что им нужно срочно проминировать всю протяженность границы с россиянами», — добавил эксперт.

30 июня заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Россия может начать новую фазу агрессии, направленную на страны НАТО, уже к 2030 году.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Sky News, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет, «чтобы проверить Альянс».

