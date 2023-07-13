Евросоюз может отправить в Украину военных инструкторов, но есть условие — СМИ 13 июля, 11:41 Сейчас украинские военные проходят обучение на территории стран ЕС (Фото:Генштаб ВСУ)

Евросоюз рассматривает возможность отправки в Украину своих военных инструкторов, но, вероятно, это может произойти уже после окончания войны, пишет El Pais.

По данным издания, ЕС планирует «сделать скачок» в политике поддержки Украины.

Среди аспектов, которые рассматривает Брюссель, может быть расширена европейская миссия по подготовке украинских военнослужащих.

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Инструкторов могут перевести в Украину, когда «позволят обстоятельства».

По данным журналистов, подобную формулировку с условиями использовали союзники на саммите НАТО, поэтому есть вероятность, что инструкторы ЕС могут быть переведены в Украину после окончания войны.

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В документе дипломатической службы ЕС, который есть в распоряжении СМИ, говорится об «обязательствах безопасности» перед Украиной.

Кроме подготовки военнослужащих, предлагается усилить помощь в ремонте западного вооружения, поддержки кибербезопасности, разминировании и дезинформации.

В прошлом году на войне войны РФ против Украины Евросоюз запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных. В рамках программы планируют обучить до 30 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши и Германии.

