«В соответствии с планом». Военнослужащие Нидерландов покидают Гренландию

19 января, 15:22
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Два нидерландских офицера покидают Гренландию, сообщило министерство обороны Нидерландов (Фото: defensie.nl)

Два нидерландских офицера покидают Гренландию, сообщило министерство обороны Нидерландов (Фото: defensie.nl)

Два офицера Королевского военно-морского флота Нидерландов, которые участвовали в разведывательной миссии в Гренландии, завершили свою работу на острове.

Об этом в понедельник, 19 января, заявило министерство обороны Нидерландов.

«Два офицера Королевского военно-морского флота Нидерландов, участвовавшие в разведывательной операции в Гренландии в рамках совместных военных учений в арктическом регионе, завершили свою работу в соответствии с планом», — говорится в сообщении ведомства.

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Также сообщается, что офицеры покидают Гренландию сегодня.

В министерстве указали, что несколько союзников по НАТО, среди которых Нидерланды, посетили остров для того, чтобы изучить варианты проведения совместных учений Arctic Endurance.

Дальнейшая работа будет продолжена Нидерландами и Данией.

«Более масштабное развертывание сил в рамках НАТО (программа Arctic Sentry) является возможным следующим шагом», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что данный вопрос будет более детально обсуждаться в рамках НАТО в ближайшее время.

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18 января сообщалось, что Гренландию покинула разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули.

В Министерстве обороны Германии заявили визит немецких военных в Гренландию планировался на 15−17 января, после чего его собирались продлить до 18 января, но из-за погоды решили от этого отказаться. Подполковник Бундесвера Петер Милевчук заявил, что сотрудничество немецкой миссии в Нууке с датскими военными было «максимально конструктивным».

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

Редактор: Кулакова Ксения

Теги:   Дания Нидерланды Дональд Трамп Гренландия

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