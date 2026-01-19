«В соответствии с планом». Военнослужащие Нидерландов покидают Гренландию
Два нидерландских офицера покидают Гренландию, сообщило министерство обороны Нидерландов (Фото: defensie.nl)
Два офицера Королевского военно-морского флота Нидерландов, которые участвовали в разведывательной миссии в Гренландии, завершили свою работу на острове.
Об этом в понедельник, 19 января, заявило министерство обороны Нидерландов.
«Два офицера Королевского военно-морского флота Нидерландов, участвовавшие в разведывательной операции в Гренландии в рамках совместных военных учений в арктическом регионе, завершили свою работу в соответствии с планом», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что офицеры покидают Гренландию сегодня.
В министерстве указали, что несколько союзников по НАТО, среди которых Нидерланды, посетили остров для того, чтобы изучить варианты проведения совместных учений Arctic Endurance.
Дальнейшая работа будет продолжена Нидерландами и Данией.
«Более масштабное развертывание сил в рамках НАТО (программа Arctic Sentry) является возможным следующим шагом», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что данный вопрос будет более детально обсуждаться в рамках НАТО в ближайшее время.
18 января сообщалось, что Гренландию покинула разведывательная группа из 15 немецких военных во главе с контр-адмиралом Стефаном Паули.
В Министерстве обороны Германии заявили визит немецких военных в Гренландию планировался на 15−17 января, после чего его собирались продлить до 18 января, но из-за погоды решили от этого отказаться. Подполковник Бундесвера Петер Милевчук заявил, что сотрудничество немецкой миссии в Нууке с датскими военными было «максимально конструктивным».
17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.
Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или другие платежи». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.