Украинский омбудсмен заявил, что Красный Крест не исполняет мандат. С освобожденными военнопленными не было ни одной встречи 24 сентября, 13:24 Украина 21 сентября освободила из плена 215 своих защитников (Фото:СБУ)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец встретится с руководством Международного комитета Красного Креста относительно невыполнения им своего мандата.

Об этом он сообщил в Telegram.

Лубинец подчеркнул, что ни один из освобожденных украинских военнопленных не видел представителей МККК, находясь в плену РФ, что является нарушением. Предварительно, встреча с ними запланирована в Женеве в начале октября.

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«На мой взгляд, это невыполнение мандата МККК и мы должны об этом публично говорить. Их мандат должен заставлять страну-агрессора выполнять Женевские конвенции…» — заявил омбудсмен.

Он сказал, что представители МККК присутствовали во время выхода украинских военных из Азовстали в Мариполе и, согласно своим мандатам, брали на себя обязательство это проверять, следить и мониторить эту ситуацию, чего, по словам Лубинца, не произошло.

В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Пять командиров из Азовстали находятся в Турции, их обменяли на 55 российских военных. В обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

Ранее Лубинец заявил, что многих защитников Украины оккупанты содержали в одиночных камерах, давали мало еды, оставили практически без средств личной гигиены. По данным омбудсмена, перед обменом украинских военнопленных шесть часов держали с завязанными скотчем глазами.

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