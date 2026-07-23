То, что Китай все активнее получает от Кремля современные военные знания , технологии и боевой опыт, полученный РФ в ходе войне против Украины. Запад опасается, что это существенно изменить положение вещей в возможном конфликте КНР с Тайванем.

Об этом говорится в опубликованном 23 июля материале издания The Economist.

Как отмечают в издании, Китай де-факто не участвовал в войнах с момента кратковременного пограничного конфликта с Вьетнамом в 1979 году.

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По новым данным европейской разведки, пишет The Economist, еще с 2024-го китайские солдаты проходят обучение по управлению дрона и ведению боевых действий в городских условиях —на военном полигоне недалеко от города Волгоград.

Кроме того, сообщает издание, большую озабоченность Запада вызывают китайские беспилотники. Китай обладает огромным преимуществом перед любым противником, поскольку является безусловно крупнейшим в мире производителем дронов.

«Он также одним из первых начал заниматься производством военных беспилотников. Задолго до вторжения России в Украину китайские вооруженные силы начали использовать аналоги американских высокотехнологичных беспилотников Reaper и Predator китайского производства», — пишет The Economist.

По данным издания, китайское командование с большим интересом изучает, как и Силы обороны, и российские оккупанты используют и подавляют беспилотники, а также как пехота и другие подразделения адаптируются к новым правилам боев.

«Китайцы понимают важность российских знаний. Они уже осознали, что характер войны меняется, и если вы хотите быть действительно готовыми к боевым действиям, вам нужно учиться у тех, кто имеет практический опыт», — сказал бывший советник министра обороны Украины Александр Данилюк.

Как пишет The Economist, западные специалисты предполагают, что Россия сотрудничает с Китаем и в вопросах проектирования торпед и противолодочной борьбы.

В частности, Россия накопила данные за десятилетия об «акустических сигнатурах» американских подводных лодок, что облегчает их поиск. Китай также собирает огромные объемы таких данных, но, по словам американских официальных лиц, начал делать это гораздо позже и имеет меньший опыт в их интерпретации", — пишет издание.

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Кроме того, по информации The Economist, еще одной сферой сотрудничества РФ и КНР является противовоздушная и противоракетная оборона.

«Китай может скептически относиться к российским системам противовоздушной и противоракетной обороны, учитывая их недавние сбои вблизи российских городов, а также в Венесуэле и Иране. Его собственные перехватчики теперь не уступают российским. Однако Россия по-прежнему обладает большим опытом в области систем раннего предупреждения о стратегических ракетах, использующих загоризонтные радары и инфракрасные спутники», — пишет издание.

При этом как пишет The Economist, официально Пекин пытается преуменьшать масштабы военного сотрудничества с Москвой и опровергает сообщения об обучении своих военных на основе опыта войны в Украине. Однако все больше разведывательных данных, документов и экспертных свидетельств, как утверждает издание, свидетельствуют совсем об обратном.

«Окончание войны в Украине ослабило бы влияние Китая на Кремль, особенно если западные санкции против России будут ослаблены. Однако ослабленный Путин, вероятно, по-прежнему будет нуждаться в поддержке Китая. Кроме того, Россия может погрузиться в хаос, что вызовет отток в Китай ее лучших военных специалистов и технологий. В любом случае Китай получит выгоду, которая может изменить стратегический ландшафт Азии на десятилетия вперед», — подытожили в Economist