Глава Фонда имени Стефана Батория, польский журналист и колумнист Эдвин Бендик в интервью Radio NV — о передаче Украине истребителей МиГ-29 и причинах, по которым этот вопрос стал заложником политики; о транзакционном подходе Варшавы к оказанию помощи, совместном производстве оружия и польском табу на отправку миротворцев.

Это третье интервью в рамках аналитического проекта Понять Польшу. Это серия программ о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, общем прошлом и будущем, актуальных вызовах и конфликтах. Создано Radio NV вместе с Фондом Стефана Батория.

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— Хочу посвятить нашу программу военному сотрудничеству Польши и Украины. В начале полномасштабного вторжения Польша очень много всего передавала Украине для того, чтобы она могла себя защитить. Но дальше у нас начались разные споры. Польские медиа сообщили о том, что, наконец, были согласованы условия, при которых Польша сможет передать Украине свои истребители МиГ-29. Обсуждается при этом военно-промышленное сотрудничество двух стран, а также противоракетная беспилотная оборона.

Кратко напомню историю так называемого конфликта. Польша имеет девять МиГ-29. Она собирается снимать их с эксплуатации, об этом было сообщено в 2025 году, будет заменять их южнокорейскими истребителями FA-50, американскими F-35. И дальше начались проблемы относительно того, каким образом их передать Украине, готова ли Польша на это. Разные польские чиновники говорили и о том, что Украина должна предоставить доступ к своим технологиям. И была история о том, что Украина хочет, чтобы эти МиГ-29 были модернизированы на польские средства. Но сейчас есть договоренность.

Как вы понимаете этот спор или этот конфликт?

— Я думаю, что это дело стало заложником политического конфликта, который нарастал и дошел до кульминации в первой половине этого года. После решения [президента] Владимира Зеленского о названии одной из бригад именем Героев УПА, [был] польский ответ, польского президента [Кароля Навроцкого] с орденом, помним это все.

И тогда это дело стало заложником политики — и внутренней, и межгосударственной.