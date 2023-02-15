Военно-промышленное производство РФ критически ослабляется — британская разведка 15 февраля, 09:25 Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По данным британской разведки, военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям минобороны и оккупационных войск в Украине.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства РФ.

9 февраля замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения призвал увеличить производство танков в России.

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Это последовало за несколькими публичными комментариями кремлевского диктатора Владимира Путина, который призвал оборонную промышленность лучше поддерживать «специальную военную операцию».

На телевизионной встрече 12 января Путин обвинил вице-премьера Дениса Мантурова, ответственного за оборонную промышленность, в «валянии дурака». Это был один из самых сильных публичных выпадов Путина с начала вторжения в Украину.

«Высшее российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критически слабым местом, что усугубляется стратегическими и оперативными просчетами, связанными с вторжением в Украину. Производство почти наверняка не соответствует потребностям министерства обороны России в ресурсах для проведения кампании в Украине и восстановления своих долгосрочных оборонных потребностей», — говорится в сообщении.