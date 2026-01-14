Дания отправила в Гренландию военную технику и передовой отряд, которые должны подготовиться к приему больших сил армии и других подразделений.

Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Журналисты отмечают, что сначала в Гренландию направили так называемое передовое командование. Его задача, среди прочего, заключается в том, чтобы обеспечить готовность логистики и инфраструктуры к возможному прибытию основных сил позже.

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Согласно информации DR, речь идет, в частности, о солдатах из подразделений сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие вооруженных сил Дании в Гренландии.

Значительная часть других сил датской армии, в частности боевые подразделения сухопутных войск, связаны военными обязательствами в странах Балтии, говорится в материале.

DR пишет, что в понедельник в аэропорту Нуука приземлился самолет Challenger ВВС Дании.

«Сейчас мы продвигаемся вперед в вопросе постоянного большего присутствия датских сил обороны в Гренландии, а также участия других стран. Подобно тому, как это было в 2025 году, когда другие страны НАТО участвовали в учениях и тренировках в Гренландии, мы увидим это и в 2026-м», — сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Кроме того, он назвал усиление военного присутствия «четким ответом на вызов, с которым сталкивается Арктика».

Командование обороны Дании в комментарии DR заявило, что Минобороны повысило уровень своей активности в Арктике за последний год, в частности на основе различных соглашений в оборонной сфере.

«Вооруженные силы Дании, среди прочего, постоянно проводят тренировки для развертывания возможностей в Арктике и присутствуют в рамках выполнения общих задач и подготовки к будущим мероприятиям», — говорится в сообщении.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления относительно Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они усилились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

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Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и при президенте США «будут вести себя как сверхдержава».

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Инфографика: NV

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

13 января во время пресс-конференции в Копенгагене премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров оказался в геополитическом кризисе и, если бы пришлось выбирать между США и Данией, он выбрал бы Данию.

В ответ Трамп сказал, что не знает, кто такой Нильсен, но для премьера Гренландии это заявление станет «большой проблемой».

«Ну, это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Я ничего о нем не знаю. Но это будет для него большой проблемой», — сказал президент США.

14 января Трамп заявил, что что что-либо меньше, чем контроль США над Гренландией, является неприемлемым.