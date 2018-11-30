Дискредитация недопустима: в Верховной Раде предложили не пускать россиянок в Украину

Нардеп от фракции Народный фронт Андрей Тетерук заявил, что в Украину следует не пускать из России не только мужчин, но и женщин.

Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала Прямой.

"Мы рады, что Блок Петра Порошенко наконец-то, спустя полтора года, поддержал инициативу, которую Народный фронт инициировал еще в апреле 2017 года. Мы выступали за введение визового режима с РФ, и по нашему мнению, это значительно усилит ситуацию с безопасностью страны. Вместе с тем, я не могу не удивиться половинчатым решениям, и по моему мнению, дискредитация женщин в данном контексте недопустима", - подчеркнул он.

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По словам Тетерука, часто шпионили именно женщины.

"В течение последних лет мы были свидетелями, как в США задерживали именно женщин, которые шпионили для РФ", сказал он.

По мнению нардепа, "нужно вводить визовый режим, решить эту проблему раз и навсегда".

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В ФСБ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

Ранее глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал доложил об ограничении въезда в Украину граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать