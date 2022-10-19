Администрация Байдена считает «военное положение» Путина «отчаянной тактикой», которая ничего не меняет — СNN 19 октября, 20:46 Последнее заявление Путина не меняет того факта, что у России нет законных оснований на аннексию регионов Украины, убеждены в США (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool)

«Военное положение», которое российский диктатор Владимир Путин ввел во временно оккупированных украинских регионах, является «отчаянной тактикой», сообщил высокопоставленный чиновник США в комментарии CNN.

По данным чиновник, администрация президента США Джо Байдена восприняла шаг Путина как «отчаянную тактику» в попытке установить контроль, и Вашингтон не удивлен этим решением российского диктатора.

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Чиновник добавил, что последнее заявление Путина не меняет того факта, что у России нет законных оснований на аннексию регионов Украины. Он также подчеркнул, что поддержка США украинцев, защищающих свой суверенитет, остается неизменной.

19 октября Путин объявил незаконное «военное положение» на пока еще подконтрольных войскам РФ территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

По словам Путина, оно должно начать действовать с 00:00 20 октября.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что решения РФ для Украины ничего не меняют.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что одним из мотивов Путина при объявлении военного положения является подготовка к массовой депортации граждан Украины.