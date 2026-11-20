В четверг, 19 ноября, парламент Молдовы одобрил соглашение о технико-военном сотрудничестве с Украиной, которое предусматривает, в частности, развитие технологий наблюдения и защиты воздушного пространства.

Об этом сообщает Newsmaker.

Документ поддержали 56 депутатов парламента после бурных дебатов. В то время как представители Министерства обороны и правящей партии Действие и солидарность (PAS) заявили, что Молдове нужен опыт Украины, в частности в борьбе с дронами, социалисты и коммунисты требовали дополнительных гарантий безопасности и нейтралитета страны.

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Государственный секретарь Министерства обороны Геннадий Кожокару заявил, что опыт Украины уникален, и соглашение позволит сотрудничать в сферах, не охваченных предыдущими документами.

«Мы фактически наблюдаем полное изменение способа ведения конвенциональной войны. Дроны, с которыми мы сталкиваемся, являются частью этого изменения. Опыт Украины в этом плане уникален, и именно это приносит новое соглашение, поскольку старые соглашения касаются другого — прошлой эпохи — если говорить о военной доктрине», — заявил Кожокару.

Депутат-социалист Марсель Ченуша заявил, что поддерживает сотрудничество с Украиной и модернизацию армии, но потребовал дополнительных гарантий в законе о ратификации. В частности, ограничение сотрудничества нелетальной техникой и возможность для Молдовы в одностороннем порядке и немедленно приостановить действие соглашения, если оно будет угрожать безопасности или нейтралитету страны.

Председатель комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка, депутат от PAS Лилиан Карп отверг критику своих коллег из оппозиции, напомнив, что Россия начала войну против Украины.

«Ваш друг с Востока, который начал агрессию против Украины, и стал тем самым катализатором, и все страны мира ищут способы защититься от сумасшедших… Сейчас никто, кроме Украины, не обладает такими возможностями противовоздушной обороны против дронов, как у них, с их опытом. Чтобы положить конец этой грубой манипуляции, вы должны знать — катализатором является ваш дедушка Путин, который, как говорится, не знал покоя и не мог жить в мире», — заявил Карп.

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Соглашение было подписано в Киеве 26 октября, и его срок действия составляет пять лет