«Сигнал сдерживания для РФ». Писториус настаивает на возвращении призыва в армию

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что возобновление военного призыва может стать «сигналом сдерживания» для России.

Об этом сообщает Spiegel.

Коалиция в Германии продолжает обсуждать реформу воинской обязанности. Писториус же в свою очередь отмечает, что возвращение к всеобщему призыву мужчин определенного возраста может стать «мощным сигналом для Москвы».

Реклама

«Если мы снова проведем военный призыв всех мужчин определенного возраста и соберем данные всех, кто пригоден к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами — это также является фактором сдерживания», — сказал политик.

По словам министра, в случае оборонного положения, которого Германия стремится избежать, призыв, приостановленный в 2011 году, может быть немедленно восстановлен в соответствии с Основным Законом.

«Тогда нам нужно знать, кто готов к развертыванию, а кто нет», — подчеркнул Писториус.

Он также признал, что отмена районных военных комиссариатов после приостановления призыва была серьезной ошибкой.

«Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда снова сможем проводить общенациональный призыв», — добавил он.

Писториус подчеркнул, что парламент должен решить, вводить ли систему лотерей для отбора призывников.

«Мы, как министерство, конечно, также будем участвовать в этом. Важно, чтобы система оставалась добровольной как можно дольше», — отметил министр.

Он также выразил надежду, что закон о военной службе вступит в силу уже в начале 2026 года, и заверил, что договоренности с парламентскими группами будут достигнуты.

15 октября Spiegel сообщил, что в Германии правительственная коалиция рассматривает возможность введения лотерейной системы призыва на военную службу, если не найдется достаточное количество добровольцев для службы.

5 июня глава Минобороны ФРГ призвал увеличить немецкую армию на 60 тысяч человек — для усиления общей обороноспособности НАТО.

«Мы предполагаем, но это лишь приблизительная оценка, чтобы было понятно, что нам понадобится примерно на 50−60 тысяч солдат больше в постоянных вооруженных силах, чем у нас есть сегодня», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.