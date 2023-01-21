«Даже двух аргументов не подобрать». Американский генерал прокомментировал расширение российской армии 21 января, 15:35 Бен Ходжес (Фото:NV)

Целью увеличения численности армии России может быть устрашение Запада, чтобы партнеры не помогали Украине, заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес в интервью NV.

По словам генерала, россияне уже проигруют украинским силам, поэтому вряд ли планируют расширить войну на другие государства за счет военной реформы.

«Я даже два хороших аргумента не могу подобрать, чтобы понять, почему бы они хотели делать реформу именно с такими целями. Они уже проигрывают в Украине, так как они планируют расширить этот конфликт еще с привлечением стран НАТО. Я думаю, это наименьшее, чего бы они хотели во время такого очень прямого конфликта, что они имеют сейчас […] Но я понимаю, что они будут пытаться заставить нас утратить волю и перестать помогать Украине», — сказал Ходжес.

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Он добавил, что скептически относится к планам страны-агрессора увеличить численность вооруженных сил в течение 2023-2026 годов.

«Если мы говорим о человеческом ресурсе, то нужно будет забирать мужчин с заводов, из предприятий, которые России необходимы. Непонятно, как Россия планирует обеспечить этих людей оружием, надеть, где они найдут сержантов, чтобы тренировать их, офицеров, чтобы командовать ими, где они должны находиться — это довольно системный и широкий вопрос. При том, что Украина развивает свои возможности по мобилизации, я не уверен, что Россия способна на это», – сказал генерал.

В конце декабря в Москве состоялось заседание коллегии Минобороны РФ, в ходе которого выступили российский диктатор Владимир Путин и глава ведомства Сергей Шойгу. Среди прочего было заявлено о планах увеличить численность Вооруженных сил России до 1,5 млн человек ( то есть на 350 тысяч), 695 тысяч из которых будут контрактниками.