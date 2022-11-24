Военная промышленность Восточной Европы нарастила темпы производства из-за войны РФ против Украины — Reuters 24 ноября, 18:27 Военная промышленность Восточной Европы нарастила темпы производства (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Военная промышленность Восточной Европы делает военное снаряжение темпами, невиданными со времен Холодной войны, в то время как правительства стран региона прилагают усилия, чтобы помочь Украине в ее борьбе с Россией, сообщает Reuters.

Начиная с 24 февраля союзники снабжают Киев оружием и военной техникой, попутно истощая свои собственные запасы.

Соединенные Штаты и Великобритания оказали самую прямую военную помощь Украине в период с 24 января по 3 октября, как показывает трекер Кильского института мировой экономики, при этом Польша заняла третье место, а Чехия — девятое.

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Некоторые страны бывшего Варшавского договора, все еще опасаясь России, рассматривают помощь Украине как вопрос региональной безопасности.

Reuters пишет, что почти дюжина правительственных и корпоративных чиновников и аналитиков заявили, что война также открыла «новые возможности для военной промышленности региона».

«Учитывая реалии продолжающейся войны в Украине и видимый настрой многих стран, направленный на увеличение расходов в сфере оборонных бюджетов, есть реальный шанс выйти на новые рынки и увеличить экспортную выручку в ближайшие годы», — сказал генеральный директор польского PGZ Себастьян Хвалек.

Государственная PGZ контролирует более 50 компаний, производящих оружие и боеприпасы — от бронетранспортеров до беспилотных авиационных комплексов — и владеет долями еще в десятках.