«Очень важный аспект». Зеленский и Макрон обсудили производство дронов Renault в Украине

Президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон говорили о дронах на саммите НАТО в Гааге. Речь шла о производстве беспилотников совместно с Renault в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI.

Он отметил, что Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Он добавил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, которые были заморожены в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

«Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной», — сказал Барро.

Министр напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

«Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война — это война дронов, и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели», — сказал он.

24 июня Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Гааге. В частности, они обсудили поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в Украину прибыли первые истребители Mirage 2000. Он не уточнил количество поставленных самолетов.

10 февраля издание Forbes написало, что Франция модифицировала сверхзвуковые боевые самолеты Mirage 2000−5, отправленные в Украину, вооружив их, в частности, крылатыми ракетами SCALP-EG и бомбами Hammer.