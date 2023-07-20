ЕС следующие четыре года будет выделять средства на оборонные нужды Украины — Боррель 20 июля, 21:01 Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель рассказал о программе военной поддержки для Украины на следующие четыре года (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ) создана «специальная секция», которая будет использоваться для финансирования военных нужд Украины.

Об этом пишет The Guardian.

Политик сообщил, что Украина получит для нужд Сил обороны 20 миллиардов евро сроком на четыре года. Средства, по словам представителя ЕС, будут передаваться через «специальную секцию» ЕФМ.

Видео дня

«Это будет тот же инструмент — Европейский фонд мира, который очень хорошо работает. Мы будем продолжать его использовать», — сказал Боррель.

29 июня представитель ЕС заявлял, что в Брюсселе предлагают превратить Европейский фонд мира в постоянный инструмент поддержки для Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует предложить Украине договоренности по безопасности, чтобы согласовать долгосрочные обязательства на фоне роста нестабильности в России.

Европейский фонд мира был создан в 2021 году. Этот механизм позволяет ЕС помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории.