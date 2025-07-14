В материале говорится, что Колби в начале июня написал министру обороны Питу Хегсету служебную записку, в которой описал, как запросы Украины на поставки американского оружия могут «еще больше истощить и без того истощенные запасы Пентагона».

В меморандуме не содержалось никаких рекомендаций, однако некоторые представители администрации и Конгресса утверждают, что он учитывался при решении Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Киев, которое президент США Дональд Трамп позже отменил.

По словам его сторонников, этот инцидент наглядно демонстрирует стремление Колби выполнить многолетние обещания США укрепить свои военные позиции в Западной части Тихого океана.

По словам человека, знакомого с ходом переговоров, некоторые обсуждения включали давление на Японию и Австралию с требованием четко обозначить, какие военные шаги они готовы предпринять в случае нападения Китая на Тайвань.

Действия Колби вызвали удивление у некоторых официальных лиц в регионе, поскольку давняя политика США «не позволяет четко заявить о том», какие действия Вашингтон может предпринять в случае нападения Китая на Тайвань, и также Трамп не обозначил свои дальнейшие действия.

Выступая за усиление влияния на Китай, Колби известен как сторонник «расстановки приоритетов», выступающий за ограничение обязательств США за пределами Азии, чтобы высвободить ресурсы для противодействия Пекину.

Прекращение помощи США Украине — главное

1 июля пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение США о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после обзора помощи Министерством обороны и поддержки других стран. По данным Politico, речь идет о некоторых ракетах для систем ПВО и других высокоточных боеприпасах. Решение было принято из-за беспокойства относительно чрезмерного сокращения арсеналов США.

Пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США не прекратили поставки оружия в Украину, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается приверженным обязательству по передаче Украине ракет к системам Patriot.

Ссылаясь на заявления Пентагона, она подчеркнула, что ведомство адаптирует свой подход к окончанию войны в Украине, сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов.

3 июля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять вооружение Украине, однако при этом должны убедиться, что их собственные запасы остаются достаточными.

4 июля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

Глава украинского государства отметил, что «Трамп очень хорошо информирован», они обсудили возможности по ПВО и договорились, что будут работать над увеличением защиты неба.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракет для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент США подтвердил, что США предоставят Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь идет о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты возобновили поставки отдельных видов вооружения Украине, включая 155-мм снаряды и высокоточные ракеты GMLRS.

Вечером 11 июля президент Владимир Зеленский заявил, что по всем докладам, поставки военной помощи США Украине возобновлены.