«Расширенный Рамштайн». В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция о помощи Украине 8 августа, 18:32 Защитники Украины стреляют из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция по помощи Украине на уровне министров обороны, которая будет расширением формата Рамштайн.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии Арно Колац во время брифинга в понедельник, 8 августа, сообщает Укринформ.



«Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, продолжительной. И это несколько отличает этот формат от формата Рамштайн, где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию», — сказал Колац.



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Агентство пишет, что в Копенгагене будут обсуждать в том числе долгосрочное финансирование, обучение украинских военнослужащих. По словам спикера Минобороны Германии, страна хочет внести свой вклад, который будет «немного шире, чем в формате Рамштайна».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании, международная конференция доноров в Копенгагене, которую проводят Украина. Великобритания и Дания, пройдет 11 августа 2022 года.

«Целью конференции является укрепление сотрудничества между Украиной и рядом стран Северной и Восточной Европы в отношении того, как лучше всего поддержать Украину в защите от жестокого российского вторжения», — сказано в сообщении.



В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе. По словам министра обороны Алексея Резникова, стороны договорились «держать интригу» относительно новых поставок вооружений.



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