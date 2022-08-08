«Расширенный Рамштайн». В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция о помощи Украине

8 августа, 18:32
Защитники Украины стреляют из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Защитники Украины стреляют из гаубицы M777 на линии фронта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Копенгагене на этой неделе пройдет конференция по помощи Украине на уровне министров обороны, которая будет расширением формата Рамштайн.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии Арно Колац во время брифинга в понедельник, 8 августа, сообщает Укринформ.

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«Нам важно, чтобы помощь могла быть устойчивой, продолжительной. И это несколько отличает этот формат от формата Рамштайн, где речь идет о краткосрочных поставках оружия Украине. Формат этой конференции очень хорошо вписывается в нашу концепцию», — сказал Колац.

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Агентство пишет, что в Копенгагене будут обсуждать в том числе долгосрочное финансирование, обучение украинских военнослужащих. По словам спикера Минобороны Германии, страна хочет внести свой вклад, который будет «немного шире, чем в формате Рамштайна».

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Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Дании, международная конференция доноров в Копенгагене, которую проводят Украина. Великобритания и Дания, пройдет 11 августа 2022 года.

«Целью конференции является укрепление сотрудничества между Украиной и рядом стран Северной и Восточной Европы в отношении того, как лучше всего поддержать Украину в защите от жестокого российского вторжения», — сказано в сообщении.

В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате Рамштайн — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе. По словам министра обороны Алексея Резникова, стороны договорились «держать интригу» относительно новых поставок вооружений.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Германия Дания Министерство обороны Украины Военная помощь Поставки оружия Копенгаген Поддержка Украины Война России против Украины

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