В Белом доме заявили, что США и дальше будут оказывать помощь Украине «в исторических объемах» 17 марта, 08:49 Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны США (Фото:Evelyn Hockstein)

США будут и дальше поддерживать Украину, предоставляя помощь «в исторических объемах».

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы продолжим оказывать исторические объемы помощи в сфере безопасности, как мы и делали. А также убедиться, что у них было все необходимое для дальнейшей борьбы за свою демократию и свободу», — отметила она.

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Представительница Белого дома подчеркнула, что всем партнерам Киева важно продолжать прилагать дальнейшие усилия, чтобы помочь Украине в борьбе с РФ.

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, включая Польшу, в оказании помощи Украине», — заверила она.

16 марта координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовят новый пакет оборонной поддержки для Украины, о котором объявят в ближайшие дни.

Накануне состоялась Десятая встреча в формате Рамштайн, в которой участвовали представители более 50 стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания написал, что «Рамштайн-10 вселяет оптимизм».