«РФ это запомнит». Кулеба анонсировал «большие события» в годовщину вторжения РФ в Украину 10 февраля, 23:54 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky T)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля в ООН и по всему миру состоятся «большие события», посвященные обсуждению агрессии России против Украины.

Отвечая на вопрос о возможности исключения России из Совбеза ООН в интервью Вадиму Карпьянку, Кулеба сказал, что этот процесс неизбежно затянется, но 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «большие события» и эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России и будущей победе Украины.

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Министр также отметил, что в эти дни весь мир будет «работать в правильном направлении».

«Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях. Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины», — сказал Кулеба.

24 февраля 2022 года утром Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.