В новый пакет помощи Украине от США войдут ЗРК Avenger и ракеты Zuni — СМИ 30 мая, 17:46 Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)

США в среду, 31 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов, сообщает корреспондентка Voice of America Карла Бэбб в Twitter со ссылкой на источники среди представителей Министерства обороны США.

По данным корреспондентки, пакет в том числе будет включать:



снаряды для ЗРК Patriot;

артиллерийские снаряды;

снаряды для РСЗО HIMARS;

неуправляемые ракеты воздух — земля Zuni;

системы ПВО Avenger;

ПЗРК Stinger и не только.

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Инфографика: NV

Инфографика: NV

Самоходные ЗРК ближнего действия Avenger, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.

Ранее агентство Reuters тоже сообщало, что США могут скоро объявить о новом пакете помощи Украине на сумму до 300 млн долларов.

3 мая Министерство обороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

25 мая состоялось 12 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), во время которого союзники обсуждали усиление ПВО Украины и авиационную коалицию для обучения украинских пилотов.