В новый пакет помощи Украине от США войдут ЗРК Avenger и ракеты Zuni — СМИ
Комплекс Avenger (Фото:joint-forces.com)
США в среду, 31 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов, сообщает корреспондентка Voice of America Карла Бэбб в Twitter со ссылкой на источники среди представителей Министерства обороны США.
По данным корреспондентки, пакет в том числе будет включать:
- снаряды для ЗРК Patriot;
- артиллерийские снаряды;
- снаряды для РСЗО HIMARS;
- неуправляемые ракеты воздух — земля Zuni;
- системы ПВО Avenger;
- ПЗРК Stinger и не только.
Самоходные ЗРК ближнего действия Avenger, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км. В состав комплекса входят два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, зенитный пулемет калибра 12,7 мм и РЛС.
Ранее агентство Reuters тоже сообщало, что США могут скоро объявить о новом пакете помощи Украине на сумму до 300 млн долларов.
3 мая Министерство обороны США представило пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.
25 мая состоялось 12 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), во время которого союзники обсуждали усиление ПВО Украины и авиационную коалицию для обучения украинских пилотов.