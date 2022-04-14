Пентагон раздумывает, как быстрее вооружать Украину — CNN 14 апреля, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Пентагон принял руководителей восьми крупнейших оружейных компаний США (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Министерство обороны США принял руководителей восьми крупнейших генеральных подрядчиков Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, чтобы выяснить, как быстрее вооружить Украину, сообщает CNN.



Война России против Украины — главные события 14 апреля

По информации медиа, участники заседания, которое провела заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, сосредоточились на задачах Пентагона продолжать поставлять оружие Украине, а также иметь возможность поддерживать боеготовность вооруженных сил США и поддерживать оборону союзников.

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Отмечается, что ранее представитель оборонной промышленности рассказал, что основные американские производители оружия сталкиваются с серьезными проблемами цепочки поставок и нехваткой доступной рабочей силы.

По словам чиновника, производственные мощности могут столкнуться с дополнительными проблемами, поскольку украинские контракты конкурируют с возросшими расходами США на оборону.

Уточняется, что в первую очередь заседание было направлено на «ускорение производства» оружия для Украины, в том числе систем, которые можно быстро доставить в Киев и эффективно использовать с минимальной подготовкой.

Ранее президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон предоставит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Новый пакет помощи на 800 млн долларов будет включать «новые высокоэффективные системы вооружения», в том числе артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, вертолеты, бронетранспортеры, а также другое вооружение, приспособленное к «более широкому наступлению, которое Россия готовится начать на востоке Украины».

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