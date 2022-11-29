Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 29 ноября, 11:49 Словацкие БМП-1 будут на вооружении ВСУ (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Украина получила от Словакии 30 машин боевой пехоты БМП-1, которые Братислава передала ВСУ в рамках договоренностей с Германией.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь в своем Twitter.

«Рад подтвердить, что 30 словацких боевых машин пехоты передали Украине на основе соглашения с Германией», — отметил он.

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Надь также поблагодарил за сотрудничество свою немецкую коллег Кристине Ламбрехт.

Словакия передала Украине БМП-1, а взамен получит от Германии военную технику.

Берлин отправит Братиславе 15 боевых танков Leopard 2A4, необходимую амуницию и запасные части. Общая сумма переданной Германией техники составит более 100 миллионов евро.

18 ноября Словакия передала украинской армии еще одну САУ Zuzana.

2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины дополнительно 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.

Перед этим в июне Киев и Братислава подписали контракт на поставки восьми 155-мм САУ.



