«Инженерная и противоминная помощь». Глава Минобороны Словакии анонсировал первый после долгого перерыва пакет поддержки Украины

Вице-премьер-министр и глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что гото вится новый пакет поддержки Украины , в рамках которого будет предоставлена инженерная и противоминная помощь.

Об этом чиновник заявил во время вступительного слова на третьем Международном форуме оборонных индустрий (DFNC3) 6 октября, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Я с большим удовольствием сообщаю, что вместе с министром Шмыгалем мы только что подписали меморандум о 14-м пакете поддержки, который предусматривает предоставление Словакией инженерной и противоминной помощи Украине», — сказал Калиняк.

Как подчеркнул министр, он 6 октября пребывает в Киеве, чтобы вместе со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем определить возможные проекты для расширения «нашего уже достаточно всестороннего оборонного сотрудничества».

По словам Калиняка, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину Словакия в 15 раз увеличила мощности по производству боеприпасов для артиллерии.

«Кроме того, мы в три раза увеличили производство систем непрямого огня. Я очень счастлив и рад видеть здесь своих уважаемых коллег из Дании и совместный проект по поставке 16 полностью автоматических гаубиц Zuzana мы только что завершили, за несколько недель», — сказал министр.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что подписал со словацким коллегой соглашение о передаче Украине оборудования и техники нелетального назначения. Словакия бесплатно передаст Украине машины для разминирования Bozena, транспорт, комплексы разминирования и средства медицинской эвакуации.

«Отдельно поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки», — написал он.

Во время недавней встречи словацкого премьер-министра Роберта Фицо и президента Украины Владимира Зеленского в Ужгороде оборонное сотрудничество двух стран было определено как одна из главных тем предстоящей четвертой совместной межправительственной сессии, подытожил Калиняк.

Как сообщалось ранее, Словакия предоставила Украине 13 пакетов военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Однако, 8 ноября 2024 года, после утверждения парламентом Словакии нового состава правительства во главе с Робертом Фицо, 14-й пакет помощи Украине был заблокирован. При этом чиновники заявляли, что не будут блокировать поставки оружия и боеприпасов от частных словацких производителей.

«Несмотря на это, мы предлагаем Украине достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи. Наши зарубежные партнеры полностью уважают решение нового правительства», — заявлял тогда Калиняк.

При этом предыдущее правительство страны во главе с Эдуардом Хегером передавало Украине боеприпасы, танки, С-300 и даже парк самолетов МиГ-29.

Позднее бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что подавляющее большинство продукции со словацких заводов, которые производят 155-мм боеприпасы, шло именно в Украину.

В апреле 2025 года европейская прокуратура начала расследовать финансовые убытки Евросоюза из-за того, что Словакия предоставила Украине оружие после начала полномасштабного российского вторжения, профинансировав это из специального европейского фонда.