Поставки вооружений и проекты в сфере ПВО. Резников обсудил военную помощь Украине с министром обороны Чехии

1 ноября, 12:58
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Резников и Чернохова встретились в Киеве (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Резников и Чернохова встретились в Киеве (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве со своей чешской коллегой Яной Черноховой, во время встречи они обсудили военную помощь Киеву в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины в Twitter.

«Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня 50+ проектов для усиления украинской армии с участием Чехии. Мы обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и оборудования, возможности расширения проектов в сфере ПВО», — отметил он.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1587183527140917251

Накануне в Киев с визитом прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его приезд совпал с массированными ракетными ударами РФ по всей Украине.

Премьер Чехии подтвердил, что поддержка Киева союзниками должна продолжаться.

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Вместе с Фиалой в Киев также прибыли представитель чешского правительства.

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Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Чехия Военная помощь Война России против Украины

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