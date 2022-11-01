Поставки вооружений и проекты в сфере ПВО. Резников обсудил военную помощь Украине с министром обороны Чехии 1 ноября, 12:58 Резников и Чернохова встретились в Киеве (Фото:Oleksii Reznikov/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился в Киеве со своей чешской коллегой Яной Черноховой, во время встречи они обсудили военную помощь Киеву в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины в Twitter.

«Великолепная встреча с моей чешской коллегой Яной Черноховой. В повестке дня 50+ проектов для усиления украинской армии с участием Чехии. Мы обсудили ситуацию на фронте, поставку вооружения и оборудования, возможности расширения проектов в сфере ПВО», — отметил он.

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Накануне в Киев с визитом прибыл премьер-министр Чехии Петр Фиала. Его приезд совпал с массированными ракетными ударами РФ по всей Украине.

Премьер Чехии подтвердил, что поддержка Киева союзниками должна продолжаться.

Вместе с Фиалой в Киев также прибыли представитель чешского правительства.

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.