Французский чиновник заявил, что информация о том, что президент Трамп попросил европейцев прекратить их военную поддержку, не соответствует действительности (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп не просил европейских лидеров прекратить или сократить военную помощь Украине во время телефонного разговора 19 ноября. Сообщения некоторых СМИ о таком требовании не соответствуют действительности.

Об этом сообщил источник в Елисейском дворце, знакомый с содержанием беседы Трампа с европейскими лидерами, передает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, действительно ли американский президент призвал Европу прекратить или сократить военную поддержку Украины, французский чиновник заявил: «Информация о том, что президент Трамп попросил европейцев прекратить их военную поддержку, не соответствует действительности». Это не информация, это ложь.

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Собеседник издания также не подтвердил сообщение о том, что Трамп якобы попросил канцлера Германии Фридриха Мерца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. На вопрос об этом он ответил, что не помнит такого предложения.

Представитель Елисейского дворца подчеркнул решимость Европы продолжать поддерживать Украину независимо от событий в Москве, Вашингтоне или Пекине.

Он также отметил, что Украина продолжает бороться и у неё есть будущее, несмотря на ожидания многих относительно её скорого краха после начала полномасштабной войны.

По словам французского чиновника, Украина готова к переговорам, но будет выдвигать твёрдые требования. Эту позицию, по его словам, поддерживает Европа, которая пересматривает формы помощи в соответствии с потребностями Украины и собственными интересами.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Helsingin Sanomat заявил, что Дональд Трамп позвонил участникам встречи в Берлине с борта своего самолета Air Force One после вылета из Китая.

По словам президента Финляндии, Трамп подчеркнул необходимость завершить войну в Украине, чтобы Европа могла направлять свои средства на другие нужды.

19 ноября Politico со ссылкой на четырёх европейских чиновников, знакомых с ходом беседы, сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами поставил под сомнение целесообразность дальнейшей военной помощи Украине.

Трамп заявил, что Путин «серьёзно настроен на мирные переговоры по Украине».

20 ноября издание WSJ со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами призвал их не тратить миллиарды долларов на помощь Украине, а направить эти средства на собственные нужды.

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19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне состоялась первая в истории встреча президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Она длилась около полутора часов, и по её итогам лидеры приняли совместную декларацию. В ней они договорились увеличить поставки нефтепродуктов, вести диалог о снижении ядерных рисков и раскритиковали МКС.

Прямых упоминаний о войне России против Украины в декларации нет, хотя Трамп и Путин затрагивали этот вопрос на двусторонней встрече.

Глава Кремля после трехсторонней встречи с лидерами США и Китая на саммите АТЭС в Шэньчжэне обвинил Киев в нежелании положить конец «конфликту» и идти на «компромиссы».

«Если они [Украина] хотят положить конец конфликту, пусть соглашаются на те компромиссы, которые были предложены ещё до Анкориджа американцами», — заявил Путин, намекнув на вывод Сил обороны из Донбасса, удержание которого, по утверждению диктатора, «не имеет смысла» для Украины.