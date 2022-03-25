Поставить Украине танки и самолеты очень сложно — Джонсон 25 марта, 02:39 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон на пресс-конференции в Брюсселе, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Henry Nicholls/Pool)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что поставить Украине танки и самолеты «очень сложно» с точки зрения логистики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Джонсона журналистам после саммита НАТО.

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24 марта президент Владимир Зеленский обратился к лидерам НАТО, поблагодарил Альянс за военную и гуманитарную помощь и призвал передать или продать Украине танки и самолеты, которые наша страна до сих пор не получила.



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По словам Джонсона, Запад работает над наращиванием летальной помощи Украине в «количестве и качестве», необходимых ей для защиты от полномасштабного вторжения России. В то же время помощь, скорее всего, не будет распространяться на танки и самолеты.

«Мы ищем, что можно сделать, чтобы помочь. Но точки зрения логистики это представляется очень сложным, как с бронетехникой, так и с самолетами… Мы прекрасно понимаем, о чем он [Зеленский] просит. Оборудование, которое мы считаем наиболее ценным на данный момент, — это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты», — заявил британский премьер.

Джонсон также сказал, что члены НАТО и Большой семерки в отчаянии из-за «неспособности сделать больше для помощи» Украине, «учитывая трудности, с которыми мы сталкиваемся». Он добавил, что сейчас никто не хочет закрывать воздушное пространство над Украиной и ни одна западная демократия не рассматривает участие в войне на территории Украины.

Великобритания 24 марта объявила, что увеличит присутствие своих войск в Болгарии и передаст ВС Украины дополнительно 6 тысяч ракет и 25 млн фунтов стерлингов.

Как сообщает BBC, с начала полномасштабной войны России против Украины британское правительство выделило 400 млн фунтов стерлингов гуманитарной и экономической помощи. Страна ввела санкции против более 1000 российских физических и юридических лиц — по словам Джонсона, это самые жесткие ограничения, которые когда-либо применяла Великобритания.

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