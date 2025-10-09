«Армия РФ показала себя неумелой». Посол США в НАТО допустил вариант передачи Киеву оружия для «серьезного ущерба» России

Как уточнил посол США в НАТО Мэтт Уитакер, он согласен с утверждением президента Дональда Трампа — «США могут разыграть еще много карт» (Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado)

США имеют в своих арсеналах «мощные и устрашающие военные возможности», которые «еще не развернуты в Украине», но в будущем официальный Киев все же может их получить в свое распоряжение.

Об этом посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил 9 октября на панельной дискуссии в рамках Рижской конференции.

«США имеют мощные устрашающие военные возможности, которые еще не развернуты в Украине. С их помощью мы можем нанести серьезный ущерб — где и когда захотим. И некоторые из них потенциально будут продолжать перемещаться в Украину для использования», — сказал он.

Далее Витакер также оценил процесс оказания давления на страну-агрессор Россию.

«Проблема Путина заключается в том, что он не может показать слабость, несмотря на то, что он невероятно слаб. Обратите внимание, на какие именно действия Москва реагирует остро? На предложение поставить в Украину ракеты Tomahawk, на арест Францией судна из теневого флота и на заявление Дональда Трампа, когда он назвал Россию «бумажным тигром». Она потратила целый день, чтобы убедить всех в том, что она — медведь! Не смешно ли это? Мне кажется, Марк Рютте сказал об этом лучше всех: «Медведям не нужно убеждать всех в том, что они медведи! Они — медведи!», — заявил посол США в НАТО.

Как уточнил Уитакер, он согласен с утверждением Трампа — «США могут разыграть еще много карт».

«Я и раньше говорил это — если бы улитка стартовала от границы России и Украины и продолжала бы путешествие последние три с половиной года, она уже была бы в Польше. А россияне даже 20% украинской территории не захватили. Это демонстрирует, насколько российская армия показала себя неумелой и некомпетентной на поле боя», — подытожил он.

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk — что известно

6 октября Дональд Трамп заявил, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk.

Инфографика: NV

После этого пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации».

26 сентября британская газета The Telegraph сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

По словам собеседников издания, Зеленский сказал американскому президенту, что высокотехнологичное оружие поможет посадить Путина за стол переговоров для обсуждения мирного соглашения.

В интервью The Axios Show 25 сентября президент Зеленский заявил, что чиновники Кремля должны узнать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

В том же интервью Зеленский отметил, что Трамп поддержал ответные удары Украины по энергетике и военным объектам РФ.

1 октября The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщил, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь территории России.

8 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков пригрозил администрации президента США Дональда Трампа из-за возможной передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных поражать цели на территории РФ.