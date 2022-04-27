Пентагон создал центр управления в Германии для координации поставок военной помощи Украине — CNN 27 апреля, 09:12 Цей матеріал також доступний українською По данным СМИ, центр будет координировать помощь от 40 стран-партнеров (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Пентагон создал в немецком Штутгарте Центр управления для координации поставок военной помощи Украине как американскими, так и союзными силами, сообщил журналистам представитель оборонного ведомства США, сообщает CNN.

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По данным собеседника издания, Центр управления по Украине (ECCU) базируется в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, им руководит генерал армии США с двумя звездами.

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Центр также тесно сотрудничает с международным координационным центром доноров, или IDCC, которым руководит генерал из Великобритании.

«В Штутгарте в центре управления, наряду с американским персоналом, работает персонал из 15 других поддерживающих стран. Центр управления также будет управлять сетью из более чем 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии ранее во вторник и оказывают помощь Украине», — добавил представитель Пентагона.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча международной консультативной группы по вопросам поддержки Украины с участием министров обороны более 40 стран, в том числе министра обороны Украины Алексея Резникова. Встречу инициировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Резников подчеркнул, что для победы и освобождения украинских территорий от российских оккупантов наше стране нужно современное тяжелое вооружение, и поблагодарил партнеров за военную помощь.

Президент Владимир Зеленский призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.



Позже он заявил, что, несмотря на увеличение военной помощи западных союзников, у Вооруженных Сил Украины все еще недостаточно тяжелого вооружения для подавления российской армии. 22 апреля Зеленский сказал, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.

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