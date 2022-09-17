США опубликовали полный список оружия и техники, которые передают Украине
Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)
Министерство обороны США в пятницу, 16 сентября, опубликовало список военной помощи, которую Вашингтон передал или передает Украине.
Как сообщается на сайте Пентагона, с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем 15,1 млрд долларов. В пакеты помощи входят:
- более 1400 систем Stinger;
- более 8500 систем Javelin;
- более 32 тысяч других противотанковых систем;
- более 700 дронов-камикадзе Switchblade;
- 126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч снарядов к ним;
- 2 тысячи высокоточных 155-мм снарядов;
- 20 105-мм гаубиц и 180 тысяч снарядов к ним;
- 126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;
- 22 тактических эвакуационных автомобиля;
- 16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- 20 120-мм минометов и 85 тысяч снарядов к ним;
- 1500 ракет TOW;
- четыре командно-штабных машины;
- восемь ЗРК NASAMS и снаряды к ним;
- противорадиолокационные ракеты HARM;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни военных автомобилей Humvee;
- четыре грузовика и восемь прицепов для транспортировки тяжелой техники;
- 200 бронетранспортеров M113;
- 40 бронетранспортеров International MaxxPro с минными тралами;
- оборудование и системы для разминирования;
- более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
- более 60 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- более 75 тысяч комплектов бронезащиты и шлемов;
- около 700 дронов-камикадзе Phoenix Ghost;
- реактивные системы с лазерным наведением;
- беспилотники Puma;
- 15 беспилотников Scan Eagle;
- беспилотные корабли береговой обороны;
- более 50 контрбатарейных радаров;
- четыре противоминометных радара;
- системы противодействия БПЛА;
- десять радаров воздушного наблюдения;
- две системы береговой охраны Harpoon;
- 18 речных патрульных катеров и катеров береговой охраны;
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- взрывчатка С-4, подрывные средства и оборудование для устранения препятствий;
- тактические системы защищенной связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие спутниковые сервисы;
- защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
- 100 бронированных медицинских машин;
- аптечки, бинты, мониторы и другие предметы медицинского назначения;
- аппаратура для создания помех;
- полевое оборудование, снаряжение для холодной погоды и запчасти;
- финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.
16 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.
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