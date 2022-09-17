США опубликовали полный список оружия и техники, которые передают Украине 17 сентября, 00:16 Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Министерство обороны США в пятницу, 16 сентября, опубликовало список военной помощи, которую Вашингтон передал или передает Украине.

Как сообщается на сайте Пентагона, с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем 15,1 млрд долларов. В пакеты помощи входят:



более 1400 систем Stinger;

более 8500 систем Javelin;

более 32 тысяч других противотанковых систем;

более 700 дронов-камикадзе Switchblade;

126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч снарядов к ним;

2 тысячи высокоточных 155-мм снарядов;

20 105-мм гаубиц и 180 тысяч снарядов к ним;

126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;

22 тактических эвакуационных автомобиля;

16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

20 120-мм минометов и 85 тысяч снарядов к ним;

1500 ракет TOW;

четыре командно-штабных машины;

восемь ЗРК NASAMS и снаряды к ним;

противорадиолокационные ракеты HARM;

20 вертолетов Ми-17;

сотни военных автомобилей Humvee;

четыре грузовика и восемь прицепов для транспортировки тяжелой техники;

200 бронетранспортеров M113;

40 бронетранспортеров International MaxxPro с минными тралами;

оборудование и системы для разминирования;

более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;

более 60 миллионов патронов для стрелкового оружия;

более 75 тысяч комплектов бронезащиты и шлемов;

около 700 дронов-камикадзе Phoenix Ghost;

реактивные системы с лазерным наведением;

беспилотники Puma;

15 беспилотников Scan Eagle;

беспилотные корабли береговой обороны;

более 50 контрбатарейных радаров;

четыре противоминометных радара;

системы противодействия БПЛА;

десять радаров воздушного наблюдения;

две системы береговой охраны Harpoon;

18 речных патрульных катеров и катеров береговой охраны;

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

взрывчатка С-4, подрывные средства и оборудование для устранения препятствий;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие спутниковые сервисы;

защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;

100 бронированных медицинских машин;

аптечки, бинты, мониторы и другие предметы медицинского назначения;

аппаратура для создания помех;

полевое оборудование, снаряжение для холодной погоды и запчасти;

финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.

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Инфографика: НВ

16 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.

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