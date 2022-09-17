США опубликовали полный список оружия и техники, которые передают Украине

17 сентября, 00:16
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Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Использование РСЗО HIMARS защитниками Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Министерство обороны США в пятницу, 16 сентября, опубликовало список военной помощи, которую Вашингтон передал или передает Украине.

Как сообщается на сайте Пентагона, с 24 февраля США выделили Украине военную помощь на сумму более чем 15,1 млрд долларов. В пакеты помощи входят:

  • более 1400 систем Stinger;
  • более 8500 систем Javelin;
  • более 32 тысяч других противотанковых систем;
  • более 700 дронов-камикадзе Switchblade;
  • 126 155-мм гаубиц и до 806 тысяч снарядов к ним;
  • 2 тысячи высокоточных 155-мм снарядов;
  • 20 105-мм гаубиц и 180 тысяч снарядов к ним;
  • 126 тактических автомобилей для 155-мм гаубиц;
  • 22 тактических эвакуационных автомобиля;
  • 16 РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • 20 120-мм минометов и 85 тысяч снарядов к ним;
  • 1500 ракет TOW;
  • четыре командно-штабных машины;
  • восемь ЗРК NASAMS и снаряды к ним;
  • противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 20 вертолетов Ми-17;
  • сотни военных автомобилей Humvee;
  • четыре грузовика и восемь прицепов для транспортировки тяжелой техники;
  • 200 бронетранспортеров M113;
  • 40 бронетранспортеров International MaxxPro с минными тралами;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;
  • более 60 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • более 75 тысяч комплектов бронезащиты и шлемов;
  • около 700 дронов-камикадзе Phoenix Ghost;
  • реактивные системы с лазерным наведением;
  • беспилотники Puma;
  • 15 беспилотников Scan Eagle;
  • беспилотные корабли береговой обороны;
  • более 50 контрбатарейных радаров;
  • четыре противоминометных радара;
  • системы противодействия БПЛА;
  • десять радаров воздушного наблюдения;
  • две системы береговой охраны Harpoon;
  • 18 речных патрульных катеров и катеров береговой охраны;
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • взрывчатка С-4, подрывные средства и оборудование для устранения препятствий;
  • тактические системы защищенной связи;
  • тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
  • коммерческие спутниковые сервисы;
  • защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • средства химической, биологической, радиологической, ядерной защиты;
  • 100 бронированных медицинских машин;
  • аптечки, бинты, мониторы и другие предметы медицинского назначения;
  • аппаратура для создания помех;
  • полевое оборудование, снаряжение для холодной погоды и запчасти;
  • финансирование обучения и материально-технического обеспечения войск.

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Инфографика: НВ

16 сентября в Пентагоне сообщили, что в новый (21-й) пакет военной помощи Украине войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы Claymore, высокоточные 155-мм снаряды и так далее.

https://www.youtube.com/embed/ipiFzefwFdQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Минобороны Украины Вооружение Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Боеприпасы Война России против Украины

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