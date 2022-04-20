Топ-генерал США призвал союзников ускорить оказание дополнительной военной помощи Украине

20 апреля, 06:57
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Милли виртуальную встречу с несколькими странами-союзниками (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Милли виртуальную встречу с несколькими странами-союзниками (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

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Генерал США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, призвал страны-союзники продолжать ускорять оказание дополнительной военной помощи Украине.

Как сообщает CNN, высокопоставленный генерал провел 19 апреля виртуальную встречу с несколькими странами-союзниками.

Военные лидеры «поделились оценками продолжающегося российского вторжения в Украину, включая многостороннюю помощь в области безопасности, чтобы помочь Украине восстановить и защитить свой суверенитет», — говорится в сообщении пресс-секретаря полковника США Дэйва Батлера.

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Отмечается, что в телеконференции приняли участие лидеры из Австралии, Канады, Дании, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Турции и Великобритании.

Согласно сообщению, Милли также подтвердил важность взаимодействия с союзниками и партнерами для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Сообщалось, что Соединенные Штаты готовят еще один пакет помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь Украина Война России против Украины

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