Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине и заявил, что Киев пообещал не наносить удары по территории России 1 июня, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Al Drago/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 1 июня, объявил о новом «важном» пакете военной помощи Украине.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Во время совместного брифинга с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен заявил, что утром 1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи, в рамках которого Украина получит дополнительное современное вооружение.



Видео дня

«[Пакет] включает более современные ракетные системы, которые позволят украинцам наносить удары по ключевым целям на поле боя в Украине с большего расстояния», — сказал глава Госдепа.

По словам Блинкена, Украина заверила США, что не будет использовать американское вооружение для ударов по территории России.

Ранее журналист Голоса Америки Михаил Комадовский сообщил, что Белый дом намерен объявить о новом пакете военной помощи для Украины на 700 миллионов долларов.



Президент США Джо Байден до этого подтвердил передачу Украине современных ракетных систем залпового огня. Он также сказал, что Белый дом продолжит поставлять Украине противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотники, вертолеты Ми-17 и так далее.

Байден говорил, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Javelin – оружие, наводящее ужас на оккупантов. Пять новых уничтоженных целей https://www.youtube.com/embed/CawMuDTF-Qs

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.