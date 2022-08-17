Резников анонсировал новые пакеты военной помощи от Норвегии и США

17 августа, 13:10
Алексей Резников провел переговоры со своими коллегами из Норвегии и США (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Алексей Резников провел переговоры со своими коллегами из Норвегии и США (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с министрами обороны США и Норвегии Ллойдом Остином и Бьорном Арилем Грамом, анонсировав получение новых пакетов военной помощи от партнеров.

В своем Twitter он сообщил, что обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию в сфере безопасности и возникающие потребности на поле боя, а также способы укрепления потенциала армии США.

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«Больше помощи США в обеспечении безопасности скоро появится», — отметил Резников.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1559806896353181696

Он также сообщил, что Норвегия предоставит Киеву новый пакет военной помощи и обучит украинских военных.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1559812867121192963

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны-партнеры Киева предоставляют украинской армии вооружение и технику для борьбы с российскими оккупантами.

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ВСУ уже изменили стратегию благодаря западным вооружениям и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   США Военная помощь Норвегия Алексей Резников Война России против Украины

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