Резников анонсировал новые пакеты военной помощи от Норвегии и США 17 августа, 13:10 Алексей Резников провел переговоры со своими коллегами из Норвегии и США (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с министрами обороны США и Норвегии Ллойдом Остином и Бьорном Арилем Грамом, анонсировав получение новых пакетов военной помощи от партнеров.

В своем Twitter он сообщил, что обсудил с главой Пентагона текущую ситуацию в сфере безопасности и возникающие потребности на поле боя, а также способы укрепления потенциала армии США.

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«Больше помощи США в обеспечении безопасности скоро появится», — отметил Резников.

Он также сообщил, что Норвегия предоставит Киеву новый пакет военной помощи и обучит украинских военных.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину страны-партнеры Киева предоставляют украинской армии вооружение и технику для борьбы с российскими оккупантами.

ВСУ уже изменили стратегию благодаря западным вооружениям и преуспели, по крайней мере, в замедлении продвижения России.



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