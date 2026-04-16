Зеленский заявил, что Нидерланды передадут летом 2026-го Украине противоминный корабль и подготовят моряков

Президент Владимир Зеленский заявил , что власти Нидерландов полностью подготовят украинский экипаж противоминного корабля Zr. Ms. Makkum (класса Alkmaar) и в июне 2026 года передадут его для нужд Украины.

Об этом глава украинского государства сообщил 16 апреля по итогам встречи с военнослужащими ВМС ВСУ в Нидерландах, которых он посетил вместе с премьером страны Робом Йеттеном.

Реклама

По словам президента Зеленского, судно получит имя «Геническ» — в честь украинского корабля, который был утрачен во время выполнения боевого задания в июне 2022 года у Кинбурнской косы.

«Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине… Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй именно от Нидерландов. Спасибо за такую помощь. Мы очень ценим, что нидерландский народ так сильно нам в этом помогает. Вручил начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и нашим защитникам награды. Спасибо за встречу!», — подытожил президент Украины.

Ранее 16 апреля нидерландский премьер-министр Роб Йеттен во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским сообщил, что Нидерланды инвестируют в оборонно-промышленный комплекс Украины 482 млн евро — в рамках новоподписанного соглашения о партнерстве.

«Мы усилим нашу способность, и наша нидерландская промышленность будет играть большую роль в этом. Поэтому мы подписали соглашение о партнерстве, и это будет благоприятно для Украины, для Нидерландов и для Европы. Мы инвестируем 482 млн евро в оборону», — сказал Йеттен.

Нидерландское финансирование может помочь Украине быстрее начать проект по производству дронов, подытожил нидерландский премьер.