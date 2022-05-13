Морпехи США готовят к отправке в Украину нелетальное оборудование — Пентагон 13 мая, 11:59 Цей матеріал також доступний українською Морские пехотинцы США готовят помощь для украинских военных (Фото:U.S. Department of Defense/Facebook)

Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят к отправке в Украину нелетальное оборудование, необходимое для обороны Украины на фронте.

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Об этом сообщили в пресс-службе Пентагоне.

«Морские пехотинцы III-х Морских Экспедиционных Сил Корпуса морской пехоты США готовят поддоны с нелетальным оборудованием, необходимым для обороны Украины на фронте, на авиабазе Кадена в Японии», — отметили там.

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Генштаб Вооруженных сил Украины выразил США благодарность за поддержку и помощь.

Какое именно оборудование получат украинские военные, не сообщается.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.

Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам. Помощь включала в себя военные корабли, самолеты и другое вооружение.

Другие страны также передают Украине военную помощь.

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