Военная помощь. Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 — министр обороны

25 мая, 12:01
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113, а также несколько военных грузовиков и машин для разминирования на суму более 15 миллионов евро.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщает Sky News.

«Скоординированная помощь от нас и союзников является решающим фактором для победы Украины», — сказал министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Литва уже предоставила Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро.

https://www.youtube.com/watch?v=RzfuA7e06NA
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Помощь Литва Военная помощь Война России против Украины

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