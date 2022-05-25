Военная помощь. Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113 — министр обороны 25 мая, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Литва отправит в Украину 20 бронетранспортеров M113, а также несколько военных грузовиков и машин для разминирования на суму более 15 миллионов евро.

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Об этом сообщает Sky News.

«Скоординированная помощь от нас и союзников является решающим фактором для победы Украины», — сказал министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

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Литва уже предоставила Украине военную помощь на сумму 100 миллионов евро.

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