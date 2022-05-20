Германия передаст Украине первые зенитные установки Gepard в июле — министр обороны

20 мая, 17:42
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Зенитная самоходная установка Gepard во время учений в Бергене в 2003 году (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

Зенитная самоходная установка Gepard во время учений в Бергене в 2003 году (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты переговоров министра обороны Украины Алексея Резникова с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

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После разговора с Резниковым Ламбрехт сказала, что украинский министр подтвердил: Украина хотела бы как можно скорее получить Gepard и 59 тысяч боеприпасов к ним.

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"…Гепард — это эффективное оружие, которое также имеет значительный сдерживающий эффект — например, для защиты критической инфраструктуры. Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы гарантировать, что первые 15 Гепардов будут готовы к работе с середины июля с полностью обученными экипажами", — подчеркнула министр.

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Алексей Резников в своем Twitter написал, что разговор с Ламбрехт был очень продуктивным, они обсудили «начало нового важного проекта, который усилит способности украинской армии». Министр поблагодарил коллегу за поддержку.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1527631985333657602

Ранее издание Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивался из-за якобы недоразумения между правительствами стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц "намеренно затягивает" поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 Gepard и другой техники, но этого до сих пор не сделали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 мая рассказал, что в Германии начались тренировки украинских военных, которые осваивают самоходные артиллерийские установки 155-го калибра.

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https://www.youtube.com/embed/lFQ-fBnUxg4
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Оружие Германия Министерство обороны Украины Вооружение Военная помощь Украина-Германия Алексей Резников Кристина Ламбрехт Война России против Украины

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