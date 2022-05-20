Германия передаст Украине первые зенитные установки Gepard в июле — министр обороны 20 мая, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Зенитная самоходная установка Gepard во время учений в Бергене в 2003 году (Фото:REUTERS/Christian Charisius)

В июле Украина может получить первые 15 зенитных самоходных установок Gepard из Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на результаты переговоров министра обороны Украины Алексея Резникова с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт.

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После разговора с Резниковым Ламбрехт сказала, что украинский министр подтвердил: Украина хотела бы как можно скорее получить Gepard и 59 тысяч боеприпасов к ним.



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"…Гепард — это эффективное оружие, которое также имеет значительный сдерживающий эффект — например, для защиты критической инфраструктуры. Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы гарантировать, что первые 15 Гепардов будут готовы к работе с середины июля с полностью обученными экипажами", — подчеркнула министр.

Алексей Резников в своем Twitter написал, что разговор с Ламбрехт был очень продуктивным, они обсудили «начало нового важного проекта, который усилит способности украинской армии». Министр поблагодарил коллегу за поддержку.

Ранее издание Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивался из-за якобы недоразумения между правительствами стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц "намеренно затягивает" поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 Gepard и другой техники, но этого до сих пор не сделали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 мая рассказал, что в Германии начались тренировки украинских военных, которые осваивают самоходные артиллерийские установки 155-го калибра.

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