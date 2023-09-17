Канада выделила 24 млн долларов на закупку ПВО для Украины 17 сентября, 16:36 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

Канада выделит 33 млн канадских долларов (24,4 млн долларов) для закупки оборудования ПВО для Украины вместе с Данией, Нидерландами, Великобританией, США и другими странами.

Как сообщает пресс-служба канадского правительства, страны в рамках инициативы передадут Украине сотни ракет ПВО малой и средней дальности и другие системы, необходимые для защиты критической инфраструктуры. Коалицию, созданную в июне 2023 года, возглавляет Британия.



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Сумму выделят из нового финансирования военной помощи Украине на 500 млн канадских долларов, о котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в июне 2023 года.

В канадском правительстве напомнили, что с начала 2022 года выделили Украине помощь на сумму более 8 млрд долларов, в том числе более 1,8 млрд долларов на военную помощь (танки Leopard 2A4, система ПВО NASAMS, гаубицы M777, ракеты AIM-7, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы и другое вооружение). С 2015 года Канада обучила более 38 тысяч украинских военнослужащих в рамках операции UNIFIER.

В середине июня сообщалось, что Литва вместе со странами-партнерами закупит для Украины средства ПВО на 107,5 млн евро.