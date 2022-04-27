Канада отправит Украине новые бронемашины «в кратчайшие сроки»

27 апреля, 06:48
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Канада будет продолжать оказывать всестороннюю военную помощь Украине — Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

Канада будет продолжать оказывать всестороннюю военную помощь Украине — Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)

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Канада передаст Вооруженным силам Украины восемь новых бронированных автомобилей Roshel.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

В своем аккаунте в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что заключены контракты на закупку бронемашин.

Видео дня
https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1518992953515069442

«Мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям», — добавила чиновница.

По ее словам, Канада будет продолжать оказывать всестороннюю военную помощь Украине.

Ранее Канада отправила четыре из своих относительно новых гаубиц М-777 Украине.

https://www.youtube.com/embed/IywQrVa9-u4
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Канада Бронемашины Война России против Украины

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