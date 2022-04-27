Канада отправит Украине новые бронемашины «в кратчайшие сроки»
Канада будет продолжать оказывать всестороннюю военную помощь Украине — Ананд (Фото:REUTERS/Patrick Doyle)
Канада передаст Вооруженным силам Украины восемь новых бронированных автомобилей Roshel.
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В своем аккаунте в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что заключены контракты на закупку бронемашин.
«Мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям», — добавила чиновница.
По ее словам, Канада будет продолжать оказывать всестороннюю военную помощь Украине.
Ранее Канада отправила четыре из своих относительно новых гаубиц М-777 Украине.
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