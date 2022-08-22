«До сих пор табу». Кулеба назвал две страны ЕС, которые не поставляют оружие Украине 22 августа, 23:28 Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool/Reuters)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что из стран Евросоюза поставки оружия Украине остаются «табу» только для Венгрии и Австрии.

В интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку глава МИД отметил, что Украине сейчас помогают страны, которые никогда в своей современной истории не поставляли оружие в зоны конфликтов, — среди них Швеция, Финляндия и Нидерланды.



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«За исключением Венгрии и Австрии, как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Поэтому вопрос не в том, что они [страны ЕС] против, вопрос в том, что они за, но в практической плоскости появляется много разных вещей — аргументов, дискуссий… сколько поставлять, как долго это должно продолжаться, где баланс между оборонными потребностями», — сказал он.

В конце июля в МИД Венгрии заявили, что готовы пропускать через свою территорию всю военную помощь от западных партнеров для Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что его страна отказалась поставлять Украине оружие якобы для защиты венгров в Закарпатье от российских обстрелов.

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