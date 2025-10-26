Военная помощь Украине сократилась на 43% во второй половине 2025 года по сравнению с объемами первой половины 2025 года, подтверждают данные Кильского института. Впрочем, объемы финансовой и гуманитарной помощи Украине остаются стабильными и предоставляются преимущественно Европой.

В своей инфографике NV демонстрирует, как изменились объемы помощи Украине от западных союзников.

Общий объем выделенной помощи и обязательств в течение 24 февраля 2022 — 31 августа 2025 года

Европа

Фактически оказанная помощь — 177,01 млрд евро

Дополнительно запланированная помощь — 96,2 млрд евро

США

Фактически оказанная помощь — 114,63 млрд евро

Дополнительно запланированная помощь — 4,35 млрд евро

Инфографика: NV

Объемы среднемесячной военной помощи

США

2022−2024 — 1,78 млрд евро

млрд евро январь-июнь 2025 — 0,08 млрд евро

млрд евро июль-август 2025 — 0 млрд евро

Европа

2022−2024 — 1,57 млрд евро

млрд евро январь-июнь 2025 — 3,78 млрд евро

млрд евро июль-август 2025 — 0,89 млрд евро

В октябре швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) написало, что военная поддержка Украины со стороны западных союзников заметно уменьшилась, а европейские страны пока не способны полностью компенсировать недостаток поставок, особенно в сфере ключевых видов вооружений.

США, которые ранее были крупнейшим донором, не предоставили ни одного нового пакета оружия с момента инаугурации Дональда Трампа. Европейские страны в начале года частично восполнили дефицит, однако масштабные поставки остаются ограниченными из-за нехватки производственных мощностей и технологических задержек.

Наибольший дефицит наблюдается в многоствольных ракетных системах, артиллерийских боеприпасах и средствах ПВО.

По данным NZZ, летом ежемесячные обязательства стран Европы сократились на 50% — с 3,8 до 1,9 млрд евро. В целом военная помощь всех доноров уменьшилась примерно на 40% по сравнению с первой половиной года.

В рамках инициативы PURL страны НАТО осуществляют совместные закупки американского вооружения для Украины. Участие в программе уже подтвердили по меньшей мере 16 государств, среди которых Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада.