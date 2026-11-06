Об этом вечером в четверг, 5 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

«На протяжении всех лет этой войны Испания последовательно помогает нам и оказывает поддержку. И вот новый пакет военной помощи от Испании на 437 миллионов евро. Спасибо! Мы обсудили его наполнение и наиболее актуальные потребности в сфере обороны», — отметил президент.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с королем Испании Филиппом VI в его резиденции Сарсуэла.

Зеленский поблагодарил Испанию за всестороннюю помощь Украине и особо отметил личную поддержку со стороны Филиппа VI.

Президент также рассказал о последствиях ежедневных российских атак на украинские города и громады. Он подчеркнул, что Украина работает с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны, и выразил надежду на дополнительную помощь со стороны Испании в виде ракет для систем ПВО.

Кроме того, стороны обсудили механизмы привлечения России к ответственности за агрессию против Украины. В частности, речь шла о создании Специального трибунала по преступлению агрессии и внедрении механизма выплаты репараций.

Ранее в тот же день Владимир Зеленский встретился в Мадриде с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру. Он обсудил с португальским коллегой, как страна может поддержать энергосистему и защиту жизни в Украине. Также речь шла о возможностях совместного производства оружия.

4 ноября президент Украины прибыл в Мадрид, где у него запланированы встречи и переговоры, касающиеся усиления украинской ПВО, развития оборонного сотрудничества и дальнейшей поддержки Украины.