По словам главы Минобороны Маргариты Роблес, поставки начнутся в мае 2026 года, а бронированные машины VAMTAC предназначены для нужд сотрудников Госпогранслужбы Украины (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

В 2026 году власти Испании передадут Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC , а также партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметра.

Об этом 22 апреля сообщает испанское издание Cadenaser со ссылкой на заявление министра обороны Испании Маргариты Роблес, которое та сделала во время встречи с украинским министром обороны Михаилом Федоровым в Киеве.

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По словам чиновницы, поставки начнутся в мае 2026 года, а бронированные машины VAMTAC предназначены для нужд сотрудников Госпогранслужбы Украины.

«Это сотрудничество демонстрирует приверженность нашей страны защите демократических ценностей, свободы и справедливого и прочного мира», — заявила Роблес

Она также сообщила, что в апреле 2026-го число украинских военных, которые прошли бучение в Испании, превысит 9 тысяч человек.

Федоров, в свою очередь, поблагодарил власти Испании за ее вклад в виде ракет для ЗРК Patriot в рамках программы PURL — официальный Мадрид выделил 100 млн евро на ракеты, приобретя их в США, а затем передав Украине.

Кроме того, рабочую встречу с Роблес провел и президент Украины Владимир Зеленский.

«Обсудил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес вопросы оборонного сотрудничества. Рассчитываем на расширение программы SAFE и появление новых продуктов нашего совместного производства. Проинформировал о ситуации на фронте и постоянных российских ударах. Благодарен за поддержку украинской ПВО ракетами для систем Hawk и Patriot. Это вооружение дефицитное, и поэтому помощь Испании очень важна для нашей защиты от массированных российских атак. Благодарю госпожу министра, премьер-министра Педро Санчеса и всю Испанию за поддержку на протяжении всех этих лет. Очень ценим, что всегда можем рассчитывать на вашу помощь», — подытожил глава украинского государства.

13 февраля глава Минобороны Михаил Федоров заявил, что по результатам 33-го заседания контактной группы Рамштайн партнеры Украины подтвердили $38 млрд помощи на 2026 год для дронов, ПВО, артиллерии и ракет к Patriot, а также на другие оборонные нужды.

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Он подчеркнул, что, в частности, более $2,5 млрд будет направлено на украинские дроны, $2 млрд — на систему ПВО, более $500 млн — на инициативу PURL, а также средства на артиллерийские боеприпасы, подготовку, морские возможности и другие направления обороны.

10 апреля Федоров заявил, что Украина и Германия согласовали приоритеты сотрудничества накануне нового заседания в формате Рамштайн, которое состоится 15 апреля.

14 апреля канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Украина и Германия договорились о новом пакете военной помощи. По словам политика, в новом пакете речь идет о ПВО, дронах и боеприпасах от Германии.

15 апреля президент Зеленский заявил, что по итогам новой встречи в формате Рамштайн партнеры подтвердили дальнейшую поддержку Украины и сделали новые взносы в оборонные программы, в частности PURL.

«Партнеры на Рамштайн отметили сильные позиции Украины на поле боя — благодарен за это каждой нашей боевой бригаде. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей», — сказал глава украинского государства.