Зеленский встретился с главой МИД Эстонии в Киеве. Страна поможет Украине восстановить детсады

3 августа, 23:44
Владимир Зеленский и Урмас Рейнсалу в Киеве 3 августа 2022 года (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский и Урмас Рейнсалу в Киеве 3 августа 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 3 августа, встретился в Киеве с новым главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поблагодарил министра за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины «реальными шагами».

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Во время визита Рейнсалу в Овруче Житомирской области заложили капсулу к началу строительства первого детского сада в рамках Fast Recovery plan. По данным ОП, это первый из 15 объектов, которые Житомирская ОГА передала на рассмотрение правительства Эстонии.

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По словам Зеленского, многие страны подтвердили участие в плане восстановления Украины, но Эстония первой приступила к реализации.

В вечернем обращении президент отметил, что Эстония — одна из стран, которые начали помогать Украине еще до 24 февраля и чья поддержка стала чрезвычайно весомой.

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Рейнсалу у себя в Twitter написал, что обсудил с Зеленским помощь Эстонии Украине и увеличение военной поддержки.

https://twitter.com/UrmasReinsalu/status/1554835358969253889

Эстония одной из первых признала российскую агрессию против Украины геноцидом и за три месяца развязанной РФ полномасштабной войны передала Украине треть своего военного бюджета.

https://www.youtube.com/embed/lIPC2tTWxqo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Житомирская ОГА Эстония Житомирская область Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины Восстановление Украины

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